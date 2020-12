Door het thuiswerken wilden veel mensen een hond. Nu is het is dringen bij puppycursussen

Twee maanden lang kon er door corona helemaal geen start- of puppycursus voor honden worden gegeven, daarna was het dringen om een plaatsje. En met de nieuwe lockdown zijn cursisten deels weer teruggeworpen op zichzelf.

Zevenhuizen

‘Riem in de linkerhand, koekje rechts. Let op, laat hem naar je kijken!’ Hondentrainster Anoeska Datema van Anoeska’s Heart 4 Dogs doet even voor hoe Schotse collie Spike de slalom wél kan lopen. Spike mag even aan de versnapering ruiken en volgt automatisch. Energiek gaat Datema voor, houdt de lijn kort en zorgt dat de vijf maanden oude hond aan haar linkerzijde blijft lopen als ze tussen de pionnen doorslingert. ‘Kom maar’, roept ze bemoedigend twee octaven hoger dan haar normale spreektoon.

je hond begrijpen

Eerder op de avond gaf Datema een starterscursus in Zevenhuizen, onder de rook van Gouda. Dat doet ze in een voormalige varkensstal waar een gasbrander..

