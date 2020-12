In Memoriam: Bram van der Vlugt (1934-2020) ‘Sinterklaas’ is niet meer

Sinterklaas. Wie Bram van der Vlugt in het echt, op televisie of in het theater tegenkwam, dacht onwillekeurig aan de rol die hem in 25 jaar de grootste bekendheid gaf.

In 1986 maakte de acteur zijn entree op het witte paard, om er pas in 2010 mee te stoppen. Toen droeg hij in een speciale editie van het Sinterklaasjournaal zijn ambt – adviseur mediazaken van de échte goedheiligman, denk erom – over aan Stefan de Walle. Dit jaar speelde hij zijn oude rol nog één keer, in De Grote Sinterklaasfilm.

Bram van der Vlugt (86) overleed zaterdag in zijn slaap aan de gevolgen van het coronavirus, iets wat hij vreesde. In een recent interview met de website nu.nl toonde Van der Vlugt zich 'ongelooflijk geraakt' door de situatie rond het coronavirus. 'Ik wil niet te vroeg doodgaan daardoor. Maar ik weet dat als ik besmet raak, die kans groot is. Soms ben ik dus best gedeprimeerd.' De acteur had nog allerle..

