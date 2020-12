Beurs sluit vrijwel onveranderd

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel onveranderd gesloten. Elders in Europa waren rode cijfers op de koersenborden te zien. Pessimistische geluiden over de toch al moeizame brexitonderhandelingen zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie hoger op 625,25 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 921,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in.