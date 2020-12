Kerst in lockdown

van oktober - en eigenlijk al sinds de stille paasdagen - leefden we in hoop dat de kersttijd weer min of meer normaal kon zijn. Die hoop vervloog vorige week, toen de besmettingscijfers bleven oplopen en premier Mark Rutte maatregelen afkondigde die op sommige punten nog strenger waren dan bij het begin van de coronacrisis in maart. De meeste winkels dicht, hooguit met z’n tweeën over straat, maximaal drie mensen thuis op bezoek - de kerstdagen worden geen schaduw van wat we gewend waren.

Wat nu te doen in de kerk? Alleen online diensten? Dertig bezoekers in het gebouw? Of zo veel als er met anderhalve meter afstand in kunnen? De kerken in Nederland volgen niet unaniem het ‘zeer dringend advies’ van minister Ferd Grapperhaus deze week: ‘Houd alle vieringen digitaal’. Waarom eigenlijk niet?





voor je geloof wordt geacht, hoe meer kerken de randen van de voorschriften opzoeken. Naar rooms-katholieke beleving komt de Heer zelf in het sacrament naar je toe. Voor pinkster- en evangelische christenen is de lofprijzing het middel om de gemeente in Gods tegen..

