Kortjes binnenland (10)

Utrecht, Rotterdam en Hart voor Brabant zijn de eerste drie GGD-regio’s die beginnen met het vaccineren tegen corona. Dat zegt een woordvoerder van GGD-koepel GGD-GHOR. Utrecht start op 8 januari, zegt een woordvoerster van de GGD Utrecht. De precieze locatie is nog niet bekend, daar wordt volgens haar nog over onderhandeld. Een woordvoerster van de GGD-regio Rotterdam bevestigt dat ook daar vroeg in januari een begin met vaccineren wordt gemaakt. Een woordvoerster van de GGD-regio Hart voor Brabant (Den Bosch en Tilburg en omstreken) kon nog niets bevestigen. <

