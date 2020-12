'Alle hens aan dek', maar GGD'en kunnen crisis aan

Utrecht

Dat zegt voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD-GHOR vandaag in een interview in het Nederlands Dagblad. Volgens hem moeten de GGD'en voortdurend inspelen op nieuwe situaties. Zo kregen de organisaties pas drie weken geleden de vraag of ze in plaats van in de zomer al in januari konden bijspringen in het vaccineren van de bevolking. 'We hebben inmiddels in snel tempo uitgewerkte plannen gemaakt en starten op 8 januari met vaccineren.' Het moment van vaccineren leidde deze week tot ophef in de Tweede Kamer, waar kritiek klonk dat Nederland er te traag mee zou zijn, vergeleken met het buitenland. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat eerder starten 'symboliek' zou zijn. 'Ook de meeste..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .