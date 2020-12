Na het ene wrak volgt het andere

Eenmaal verzwolgen door de voormalige Zuiderzee? Dan was het bijna onmogelijk nog een scheepswrak te identificeren. Maar nu is het dan toch twee keer raak, dankzij het doorzetten van maritiem archeologen.

Lemmer

Schipper Sije van Dijk uit Lekkum zag zijn tjalk in een paar minuten naar de bodem van de Zuiderzee verdwijnen. Dankzij maritiem archeoloog Yftinus van Popta is het wrak in de Noordoostpolder nu geïdentificeerd. Van Popta vond ook de naam van een tweede scheepswrak op dezelfde locatie. Bijzonder, want van de meer dan 450 wrakken in Flevoland zijn er minder dan tien bij naam bekend.

Het schip de Drie Gebroeders van Sije van Dijk zonk op 28 juni 1909, op ‘een uur gaans’ van Lemmer. Van Popta vond de naam van de tjalk in een handgeschreven vondstmelding uit 1947. Een polderwerker was bij de verkaveling van het land op scheepsresten gestuit, maar kreeg van de werkopzichter opdracht de vondst weer toe te dekken.

