André Rouvoet leidt de GGD door de coronacrisis heen: ‘We moeten voorbereid zijn op een nieuw virus’

De coronacrisis bezorgde de 25 regionale gezondheidsdiensten in Nederland een groeistuip van jewelste. De lijnen komen samen in koepelorganisatie GGD-GHOR, waar André Rouvoet (58) sinds 1 augustus voorzitter is. ‘Al tien maanden is het onafgebroken alle hens aan dek bij de GGD. Deze crisis houdt zich niet aan draaiboeken.’

Utrecht

Het geluid van de pruttelende koffieautomaat verstoort de serene rust op de burelen van GGD-GHOR, de koepelorganisatie van 25 GGD-organisaties. De bureaus op het hoofdkantoor in Utrecht zijn verlaten, de schermen staan uit. Vrijwel iedereen werkt thuis. ‘Onze organisatie staat in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus, maar als je dit ziet zou je dat niet denken’, merkt voorzitter André Rouvoet op. ‘Bij een bezoek aan de teststraat zie je pas wat een bedrijvigheid er achter de schermen gaande is.’ Hij wist dat toen hij in augustus begon er geen gespreid bedje wachtte. ‘Deze crisis houdt zich niet aan onze draaiboeken. Het is voortdurend inspelen op nieuwe situaties die al snel grote impact hebben voor hoe je je organisat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .