Bezoekerscijfers musea in coronajaar gehalveerd

De eerste musea hebben, zoals ieder jaar, de bezoekersaantallen over het afgelopen jaar gepresenteerd. Dat die door sluitingen en beperkende maatregelen wegens corona fors lager uitpakken dan voorgaande jaren, was al zeker.

Leiden

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zag zijn gebruikelijke bezoekersaantal, van gemiddeld 200.000 per jaar, het afgelopen jaar zelfs meer dan halveren tot 92.000. Bijna de helft van die bezoekers kwam naar het museum voor de eerste sluiting wegens corona op 13 maart. Rijksmuseum Boerhaave, ook in Leiden, sluit het jaar 2020 af met een totaal van 63.925 bezoekers. Het museum is niet eens ontevreden, gezien de omstandigheden. In 2019 ontving het bijna 116.000 bezoekers.

keramiek

Het Fries Museum kreeg dit jaar 74.000 bezoekers, zo meldde het donderdag, van wie 52.000 van buiten de provincie. Keramiekmuseum Princessehof, ook in Leeuwarden, ontving 25.000 mensen. <