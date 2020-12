DI-RECT hoogste nieuwe binnenkomer

Hilversum

DI-RECT is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de NPO Radio 2 Top 2000. Hun hit Soldier On maakt op het randje van de top tien zijn debuut en komt binnen op plaats 12. Het levert de band een Top 2000 Award op, zo werd donderdagmiddag bekend in de middagshow De Wild in de Middag. Radio 2 zet met de Top 2000 Award sinds 2018 jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers. Vorig jaar werd de prijs uitgedeeld aan Danny Vera, die destijds met Roller Coaster de hoogste binnenkomer ooit was op plaats 4, en Davina Michelle kreeg de award twee jaar geleden. Zij was toen de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer met Duurt Te Lang op positie 477. De mannen van DI-RECT waren naar eigen zeggen met stomheid geslagen toen ze hoorden dat ze dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer zijn. ‘Het is echt waanzinnig. Een heel mooi cadeau na zo’n raar jaar', zegt zanger Marcel Veenendaal. ‘Dat het nummer zoveel betekenis heeft voor mensen is heel bijzonder.' <