Jacobs: de Joden zullen wegtrekken

Landen mogen de onverdoofde halal of koosjere slacht verbieden, vindt het Europees Hof van Justitie. Daarmee staat niets een dergelijk verbod in Nederland nog in de weg.

Imam Azzedine Karrat en opperrabbijn Binyomin Jacobs maken zich zorgen over die uitspraak, maar zien nog altijd perspectief.

imam Karrat: dierenwelzijn belangrijk voor de islam

Azzedine Karrat is imam en directeur van de IslamOmroep. 'De moslimgemeenschap zal dit als een teleurstelling ervaren', denkt hij. 'Dat gevoel leeft heel erg.'

Is hiermee de laatste verdedigingslinie verdwenen, die nog kan voorkomen dat onverdoofd halal slachten wordt verboden? Karrat maakt zich daarover zorgen, vertelt hij. 'De politiek is aan het verrechtsen. Dit soort wetten wordt sneller ingevoerd en omarmd. Dat is geen gezonde ontwikkeling. Ik vraag me af of het voor de Partij voor de Dieren een oplossing is als rituele slacht verbod..

