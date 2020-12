EU-landen mogen onverdoofd slachten verbieden, ondanks inperking godsdienstvrijheid

Lidstaten van de Europese Unie mogen onverdoofd slachten verbieden. Zo’n verbod beperkt de vrijheid van godsdienst. Maar dat is geoorloofd, omdat onbedwelmd, ritueel slachten het dierenwelzijn schaadt.

In een slachthuis in Arnhem worden schapen geslacht voor het islamitische Offerfeest.

Het Hof in Luxemburg heeft zich uitgesproken naar aanleiding van een decreet van het Vlaamse Gewest (België). Dat vaardigde in 2017 verbod uit op slachten zonder voorafgaande bedwelming, ook als dit door het jodendom of de islam wordt voorgeschreven.

Om ‘het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen’, kunnen EU-lidstaten een verdovingsmethode opleggen, schrijft het Hof in zijn arrest . Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst staan vermeld, wordt daarmee ‘niet geschonden’.

