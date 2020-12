Jaaroverzicht: november - De verkiezingen in Amerika en Forum voor Democratie valt uiteen

Op dinsdag 3 november worden er in de VS presidentsverkiezingen gehouden. De sfeer is zeer gespannen. President Trump zaait al wekenlang twijfel over het eerlijke verloop van de verkiezingen.

Op dinsdag 3 november worden er in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen gehouden. De sfeer is zeer gespannen. President Donald Trump, de kandidaat van de Republikeinen, zaait al wekenlang twijfel over het eerlijke verloop van de verkiezingen. De verkiezingen staan in het teken van de corona-epidemie, waartegen Trump volgens velen te laat en weinig doortastend is opgetreden. Op de dag van de verkiezingen sterven er 1091 Amerikanen aan corona en komen er 124.390 nieuwe besmettingen bij.

Wegens corona wordt er veel per post gestemd en is er veel meer tijd nodig om te stemmen en de stemmen te tellen. De uitslag laat dus lang op zich wachten. Hoewel d..

