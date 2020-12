Gedrag als grote mensen

niet meer naar school mogen, dient om de ouders aan huis te binden. Schoolsluiting als tuchtmaatregel voor volwassenen. Want de kinderen zelf - zeker tot 14 jaar - dragen nauwelijks bij aan verspreiding van het virus. Het leek alsof Hugo de Jonge zijn mond voorbij praatte, toen hij dit pressiemiddel maandag voor de camera's uitlegde. Het is ook niet de héle waarheid, want als kinderen naar school of de opvang gaan, leidt dit wel degelijk ook tot meer besmettelijke contacten tussen ouders. En alles wat de ontmoeting tussen volwassenen beperkt, belemmert overdracht en verspreiding van het COVID-19-virus.

In de kern van de zaak lijden kinderen nu dus onder het gebrek aan zelfbeheersing van volwassenen en hun werkgevers. En tegelijk zijn ze meer dan ooit overgeleverd aan de ‘grote mensen’ in hun leven. Aan hun ouders allereerst: geven die hun kinderen nu alle aandacht die zij verdienen (tenzij ze een ‘vitaal beroep’ hebben, maar daar kunnen ze rechten aan ontlenen)?