Bezwaarde SGP'ers verspreiden antivax-brochure

Een stichting van bezwaarde SGP'ers heeft al bijna vierduizend brochures verspreid in reformatorische kring over bijbelse bezwaren tegen vaccinatie.

Het hoofdkantoor van het Europese agentschap in Amsterdam, dat de coronavaccins beoordeelt.

Wijk en Aalburg

De Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen verspreidt momenteel een 128 pagina’s tellende brochure met als titel ‘Vaccinatie als een vooruitlopen afgewezen’. De brochure beschrijft welke bijbelse bezwaren er vanaf de achttiende eeuw tegen vaccinatie zijn aangevoerd. Vaccineren zou een zondig vooruitlopen op Gods voorzienigheid zijn. Het boekje is verstuurd naar alle reformatorische basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en alle kerkenraden in de reformatorische gezindte. Niet iedereen waardeert dit. Arjan Witzier, christelijk-gereformeerd predikant in Apeldoorn, spreekt op Twitter van 'niet-welkome post'. ‘Heel jammer, dit soort acties. Ine..

