Utrecht betaalt aan Joodse gemeenschap

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft spijt van de manier waarop de stad met de Joodse gemeenschap is omgegaan net na de Tweede Wereldoorlog. Het college wil 300.000 euro steken in een nog op te richten stichting die het Joodse leven in Utrecht moet versterken. Op verzoek van de Utrechtse PvdA-fractie en twee Joodse gemeenschappen uit de stad werd een onderzoek gedaan naar de behandeling van Joodse huiseigenaren na de oorlog. Centraal in het onderzoek stond de vraag of Utrecht na de oorlog openstaande belastingen in rekening bracht bij terugkerende Joodse huiseigenaren. In de oorlog ontnam de Duitse bezetter Joodse huiseigenaren hun woning. <