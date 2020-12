Twee jongeren uit Urk krijgen taakstraffen van 32 en 120 uur voor hun betrokkenheid bij ongeregeldheden rondom het gemeentehuis in Urk in februari. Ook moeten ze beiden 500 euro aan schadevergoeding betalen, meldt het Openbaar Ministerie na een OM-hoorzitting in Utrecht, waar de jongeren zich moesten verantwoorden. <

Recordaantal meldingen corona afgelopen etmaal

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 11.214 nieuwe coronagevallen geregistreerd, en dat is een dagrecord. Op 30 oktober meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.083 geregistreerde positieve tests. <

beeld anp

Aantal illegalen laatste jaren verder gedaald

Het aantal illegalen dat naar schatting in Nederland verblijft, is de afgelopen jaren verd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .