'School eerder open is beter, maar kan nu niet'

Assen

Zou het voor kinderen uitmaken als de basisscholen mogelijk een week eerder opengaan?

‘Al het onderwijs aan kinderen is goed. Een week eerder open is natuurlijk beter, maar gezien de situatie is het nu geen gek idee de scholen dicht te laten. De structuur die een school aan kinderen geeft, is altijd beter dan thuisonderwijs, maar het is niet anders. Onderwijs is ook op afstand vorm te geven.'

Krijgen scholen het voor elkaar om goed thuisonderwijs te geven?

'Er is op veel scholen goed nagedacht over de protocollen voor thuisonderwijs. Op de basisschool waar ik werk, is een plan gemaakt. De kinderen hebben spullen meegekregen naar huis, we hebben een opzet gemaakt voor na de kerstvakantie en leerkrachten hebben hun voorbere..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .