Minder bezoekers World Press Photo

Amsterdam

De fototentoonstelling van World Press Photo in De Nieuwe Kerk Amsterdam heeft tussen 1 juni en 29 november 57.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er fors minder dan vorig jaar, toen er bijna 90.000 mensen naar de expo kwamen kijken. Oorzaak van de forse daling is de coronacrisis. De World Press-tentoonstelling zou opengaan in april, maar dat moest worden uitgesteld. Toen de tentoonstelling wel openging, op 1 juni, golden strenge coronamaatregelen, waardoor er minder bezoekers konden komen. De expositie werd verlengd tot en met 29 november, met daarin een tweede door de coronamaatregelen afgedwongen sluiting van twee weken. <