'Ook een klein praatje doet wat met iemand'

Rotterdam

‘Het is tijd voor een dansje!’ Sociaal werker Ruthmila Cicilia heeft er duidelijk zin in. In de zaal van een wijkcentrum in de Rotterdamse wijk Feijenoord kijkt ze met glimmende ogen de kring rond. Dertien jongeren staren haar stomverbaasd aan. Ze zitten in een wijde - coronaveilige - halve cirkel om haar heen, met een mondkapje op. Op wat springen en swingen hadden ze niet direct gerekend, zo is te lezen op hun gezichten. Maar Cicilia, oprichtster van stichting Zorgcocon, die opkomt voor arme en kwetsbare ouderen, heeft duidelijk een plan in haar hoofd. Uit een plastic tas tovert ze mintgroene, mouwloze veren vestjes tevoorschijn en deelt ze uit aan wie mee wil doen. ‘Het duurt maar twee minuten, hoor’, ..

