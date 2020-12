'Gouden vondst' in een archief in Moskou

Voor het eerst is meer bekend over enkele Sovjetsoldaten die 78 jaar geleden zijn vermoord in Amersfoort. In een archief in Moskou zijn zes briefjes gevonden. ‘Een gouden vondst’, zegt onderzoeker Remco Reiding.

Amersfoort

‘Naar zulke aanwijzingen ben ik al meer dan twintig jaar op zoek. Ik had het gehoopt, maar niet verwacht. Het biedt nieuwe mogelijkheden.’ Kamp Amersfoort en de Stichting Sovjet Ereveld reageerden verheugd. Reiding concludeert voorzichtig dat de kans ‘reëel’ is dat hij nu in Oezbekistan familie vindt van de in Amersfoort vermoorde Sovjetsoldaten. ‘In vier gevallen hebben we een naam, van de soldaat zelf of van een familielid.’ Twee of drie komen er uit Oezbekistan, een uit Kazachstan en een uit Kalmukkië.

De Sovjetsoldaten werden gevangengenomen aan het Oostfront, niet lang na de Duitse inval in de Sovjet-Unie. Ze reisden als gevangenen dwars door Europa naar Amersfoort. Daar kwamen ..

