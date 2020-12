Radio 538 zamelt 77.482 voedselpakketten in voor voedselbank

Radio 538 heeft in twee dagen tijd 77.482 voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. ‘We weten echt niet wat ons overkomt!’, zegt Pien de Ruig van Voedselbanken Nederland. ‘Ons grootste doel is om de schaamte en het taboe rond de voedselbank aan te pakken.’

Radio 538 staat sinds maandag in het teken van de voedselbank. Met verschillende acties wordt zo veel mogelijk geld opgehaald. Zo kunnen luisteraars tegen betaling een plaatje aanvragen. De tussenstand van de actie Missie 538, die nog tot en met vrijdag duurt, werd woensdag bekendgemaakt. Er zijn sinds maandag 77.482 voedselpakketten ingezameld.

Radio 538 had in het voorjaar al contact gezocht, vertelt Pien de Ruig, bestuurslid van Voedselbanken Nederland. ‘Ze wilden zich graag inzetten voor een goed doel en wij waren de gelukkigen. We hebben nog nooit zo’n grote actie gehad. Ons grootste doel is om de schaamte en het taboe rond de voedselbank aan te pakken. Veel mensen die in aanmerking komen voor onze hulp, gaan toch niet de drempel ove..

