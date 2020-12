Jongeren Urk trekken stekker uit bus GGD

Urk

Jongeren hebben dinsdag in Urk meermaals de stekker van een bus van de GGD waarin getest wordt op het coronavirus uit een elektrische laadpaal getrokken. Ook gooiden de jongeren vuurwerk naar de medewerkers toen die er wat van zeiden, meldt de Urker wethouder Freek Brouwer. Telkens als de stekker eruit werd getrokken, viel in de mobiele testunit licht, warmte en internet uit. Urk kampt al langere tijd met jongeren die voor overlast zorgen. Het liep een aantal weekenden flink uit de hand. Zo trad eerder de ME op, die bekogeld werd met flessen, stenen en vuurwerk. <