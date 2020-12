Inkomen moeders halveert bijna na geboorte van een kind

Den Haag

Het inkomen van een Nederlandse moeder daalt met gemiddeld 46 procent na de geboorte, terwijl het inkomen van een vader onveranderd blijft. Het onderzoek werd vorig jaar ook al uitgevoerd in opdracht van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ten opzichte van toen is het verschil tussen vaders en moeders in de ‘child penalty’ of ‘kinderboete’, zoals het CPB de inkomensdaling noemt, nog iets groter geworden.

De inkomensdaling komt volgens het rapport grotendeels doordat moeders minder uren gaan werken en vaders niet. Mogelijk is dit nog altijd te wijten aan traditionele rolpatronen.

De ‘kinderboete’ is wel minder groot bij specifieke groepen, zoals bij hoogopgeleide moeders, moeders..

