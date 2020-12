Supermarkt op vingers getikt om gezichtsscan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een formele waarschuwing gegeven aan een supermarkt in Alphen aan den Rijn vanwege de inzet van gezichtsherkenning.

Den Haag

Edwin ten Brink, zelfstandig franchisenemer van een Jumbo in Alphen aan den Rijn, was er zo trots op. Om zijn personeel te beschermen en winkeldiefstal tegen te gaan, installeerde hij camera’s bij de ingang die werken met gezichtsherkenning. Die beelden vergeleek hij met een database met winkeldieven. Was er een match? Dan ging het alarm af.

Hij kreeg er een prijs voor en mocht zijn zaak de veiligste supermarkt van Nederland noemen. En toen kwam de commotie. Ten Brink werd vorig jaar publiekelijk aangepakt in de Tweede Kamer. ‘Evident in strijd met de wet’, betitelde Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) zijn handelen begin dit jaar nog. De Autoriteit Persoonsgegevens startte een onderzoek, dat nu is afgerond.

