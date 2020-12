Via film tóch het verpleeghuis in

‘Voor aanstaande zaterdag hadden we samen met de plaatselijke kerken een grote actie bedacht. Maar die hebben we grotendeels moeten afblazen. Met de nieuwe coronamaatregelen die maandag zijn afgekondigd, kunnen wij nu bijvoorbeeld niet met vier mensen aan de slag in de tuin van een bijstandsmoeder. Helaas. En zelfgemaakt eten brengen naar verpleeghuizen mag ook niet. Of helpen kerstbomen optuigen, sausen, behangen of in huis iets schoonmaken. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, want ik maak me nog steeds zorgen over mensen die alleen zijn. Mensen zeggen vaak: ik wil wel helpen, maar ik weet niet hoe. Ik zou zeggen: meld je aan bij een afdeling van Present in je woonplaats, want daar komen hulpvragen samen. Blijf kaart..

