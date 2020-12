Vrijwilligers ongerust over conflict bij Schreeuw om Leven

Een groep vrijwilligers van prolifebeweging Schreeuw om Leven toont zich in een dinsdag verspreide verklaring ongerust over de gang van zaken bij de stichting.

Hilversum

Bij de prolifeorganisatie speelt volgens interim-directeur Ed van Hell al geruime tijd een leiderschapsconflict, waardoor directeur Kees van Helden al maanden ziek thuiszit. Onder de circa 120 'waaksters' die contact hebben met ongewenst zwangere vrouwen bij abortusklinieken, wil 'de meerderheid' dat er snel duidelijkheid komt. Dat meldt woordvoerder en waakster Leontien Bakermans. De groep is onderdeel van in totaal 750 vrijwilligers die de stichting telt. ‘We weten niet wat er aan de hand is en dat weet Kees van Helden zelf ook niet.'

Toen Bakermans vorige week hoorde dat oprichters Bert en Willy Dorenbos uit onvrede openlijk de handen aftrokken van de stichting, besloot ze het ongenoegen onder de waak..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .