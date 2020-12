Toch een kerstviering voor de lockdown

Leerdam

Een shirt met kerstman, tule rokjes, een giletje, glitterjurkjes: de leerlingen uit groep 4 van christelijke basisschool Juliana zitten er feestelijk bij tijdens hun laatste dag op school. Naast het digibord bungelt een verlichte ster, en op het bureau van de juf branden vier elektrische kaarsen.

Maar alle aandacht gaat nu naar de kerstfilm die voor in de klas wordt getoond. De kinderen spelen er zelf in mee. Elke groep verbeeldde de afgelopen tijd een stukje van het kerstverhaal, en zong daarnaast een lied of droeg een gedicht voor. De bijdragen zijn gefilmd en gemonteerd tot een video van drie kwartier. Het is een coronaveilig alternatief voor de jaarlijkse kerstviering in de kerk. Ouders krijgen een link toegestuurd.

Een vertelst..

