P.C. Hooft-prijs gaat naar Alfred Schaffer

De P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, 60.000 euro, gaat dit jaar naar de dichter Alfred Schaffer (47). Hij is volgens de jury een poëet die ‘zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat'. Dat uit zich volgens het college vooral in ‘zijn neus voor moderne communicatievormen, maar vooral ook in de oprechte betrokkenheid met de wereld die uit zijn verzen spreekt’.