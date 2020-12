NOS zet streep door het sportoverzicht

Hilversum

De NOS maakt dit jaar geen jaaroverzicht over het afgelopen sportjaar. Vanwege het grote aantal

sportevenementen dat vanwege de coronacrisis niet doorging, is een overzicht niet nodig, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De andere jaaroverzichten die de NOS traditiegetrouw maakt, worden wel uitgezonden. Zo is er een algemeen jaaroverzicht, een koninklijk jaaroverzicht en een laatste ode aan de bekende en onbekende mensen die in 2020 overleden zijn. Ook komt er een losse terugblik op het afgelopen coronajaar en een jaaroverzicht rondom 75 jaar bevrijding. <