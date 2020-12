Iedereen kan een klein gebaar gebruiken in deze lockdowntijd

Amersfoort

Vorige week begon de actie #eenkleingebaar. De oproep is simpel: doe iets kleins voor een ander en verspreid zo warmte. De actie is er voor iedereen, niet alleen voor mensen in nood, vertelt Mark de Boer van #nietalleen, een van de organisatoren van de actie. ‘Ik voel zelf ook wat er nu gebeurt’, legt De Boer uit. ‘Terwijl ik niets te klagen heb en lekker in mijn vel zit. Maar ook ik heb dit nodig.’ De lockdown verandert niets aan de actie. De Boer: ‘Het heet ‘een klein gebaar”, maar het is niet onbeduidend. Het is het tegenovergestelde. De onzekerheid bij wat we voelen is heel groot.’

Op dit moment komen er volgens De Boer vijftig hulpvragen per week. ‘We missen ook dingen’, vertelt hij. Niet iedereen loopt met zijn of haar kwe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .