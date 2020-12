Kinderen blijven weer thuis. Hoe leid je dat in goede banen? ‘Onmogelijk om nu perfecte ouder te zijn’

Het is belangrijk voor kinderen om in beweging te blijven, al zijn de zwembaden voorlopig gesloten.

Utrecht

Toen Marloes Kleinjan maandag hoorde dat de kinderopvang in ieder geval tot en met 19 januari gesloten blijft, stond het huilen haar nader dan het lachen, vertelt Kleinjan, programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht. ‘Ik heb twee kinderen, van 4 en 2. Mijn partner en ik hebben nog de ‘regels’ liggen van de lockdown in het voorjaar, maar tegelijk moeten we even de moed bij elkaar rapen. De schouders eronder: dit gaan we als gezin regelen.’

Wim Dekker, lector Informele Netwerken aan de Christelijke Hogeschool Ede en onlangs gepromoveerd op de betekenis van het gezin, herkent het. ‘Ons land is moe. Dit is wederom een teleurstelling om te incasseren.’

angstklachten..

