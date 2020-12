Aan de keukentafel van gezinsouders Harold en Erna ontstaan spontaan echte gesprekken

Bij de dagelijkse maaltijd in gezinshuis In de Wingerd is geen plek voor nieuwsgierige journalisten. ‘Goed dat de kinderen het verzoek van de krant hebben afgewezen. Daarmee komen ze op voor zichzelf, want de maaltijd is hun moment’, zegt gezinshuisouder Erna Aalbers.

Ontmoeting in de keuken van gezinshuis In de Wingerd in Wapenveld. (beeld Hans-Lukas Zuurman)