‘Daar komen we op straat’

Mohammed al-Ahmad, die in een Nederlands asielzoekerscentrum verblijft, heeft een verblijfsstatus gekregen ... in Griekenland. ‘Naar mijn weten heb ik helemaal geen aanvraag ingediend’, zegt de stomverbaasde Syriër, die bang is in Griekenland op straat te belanden.

Amsterdam

Mohammed al-Ahmad (26) had weliswaar zijn vingerafdrukken afgegeven toen hij vanuit Turkije met een rubberen bootje in Griekenland aanlegde. Maar de politie had hem beloofd dat dit geen invloed zou hebben op zijn procedure, waar dan ook in Europa. Mooi, dacht hij nog. Griekenland was niet het land waar al-Ahmad zich met zijn vrouw en drie jonge kinderen wilde vestigen.

In de zomer van 2019, toen de voormalige garagehouder uit het Syrische Raqqa voet aan wal zette, was in Griekenland net een centrumrechtse regering aangetreden. Die wilde korte metten maken met het zwaar overbelaste asielsysteem. Voortaan zouden asielzoekers die in het land een verblijfsvergunning kregen, niet zomaar aanspraak kunnen maken op de sociale voorzieningen.

