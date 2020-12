Onbemand supermarktje op kantoor

Albert Heijn wil komend jaar honderd kleine, onbemande supermarkten openen in kantoorpanden. Twintig bestaande filialen van Foodie’s worden omgedoopt tot ‘Albert Heijn To Go’ en daar komen er nog tachtig bij. Door de coronacrisis is een aantal trends versneld, zegt een woordvoerder van Albert Heijn: ‘Mensen gaan straks flexibeler en gespreid naar kantoor. Op elk moment van de dag moeten ze dan wat kunnen eten en drinken. De To Go-winkels kunnen 24 uur per dag open zijn en op verschillende plekken in kantoorpanden op maat worden gebouwd.’