Leerlingen uit groep 8 kregen het afgelopen schooljaar gemiddeld een lager definitief advies voor de middelbare school dan voorgaande jaren, omdat de eindtoets door corona niet doorging. Vooral kinderen uit armere gezinnen of kinderen met een migratieachtergrond zijn hierdoor geraakt, schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. <

beeld anp

'Te weinig verbetering bij Vindicat Groningen'

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hebben de studentenvereniging Vindicat geen accreditatie verleend voor het huidige collegejaar. De beslissing is genomen, omdat de maatregelen die de vereniging diende door te voeren, nog niet hebben geleid tot een cultuurverandering, zeggen de onderwijsinstellingen. <

K..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .