Marokko knoopt normale relatie met Israël aan

Washington - Rabat

De VS zullen de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara erkennen, voegde hij eraan toe.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Sudan gingen eerder dit jaar al diplomatieke relaties aan met Israël, als uitvloeisel van een Amerikaans vredesplan voor het Midden-Oosten. ‘Weer een HISTORISCHE doorbraak vandaag', aldus Trump.

Witte Huis-adviseur Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, zei dat het onvermijdelijk is dat ook Saudi-Arabië uiteindelijk de relatie met Israël normaliseert.

rechtstreekse vluchten

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Marokkaanse regering verwelkomden de normalisering van de relatie. Netanyahu sprak van ‘opnieuw een groot licht van vrede’. Beide landen zullen hun kantoren in Rabat en Tel Aviv heropenen met het oog op de opening van ambassades.

Ook worden Israëlische (toeristen)vluchten toegelaten, bevestigde Marokko. Verder komen er binnenkort directe vluchten van Marokko naar Israël en gaan Israëlische en Marokkaanse bedrijven samenwerken.

Marokko erkende de Verenigde Staten in 1777, dus het is passend dat de VS de soevereiniteit van dat land over de Westelijke Sahara erkennen, aldus Trump.

Een onafhankelijke Sahrawi-staat is volgens hem niet realistisch. Autonomie zou het hoogst haalbare zijn. Marokko heeft daarvoor eerder een voorstel gedaan.

Marokko lijfde de Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie, in de jaren zeventig in. Dat leidde tot een gewapend conflict met Polisario, dat een eigen staat wil vormen voor de Sahrawi’s.

wapenstilstand

Sinds 1991 is er een door de Verenigde Naties bereikte wapenstilstand van kracht tussen Polisario en Marokko, waarop de VN-macht Minurso toezicht houdt. Onlangs waren er weer schermutselingen in de woestijn.

De Marokkaanse koning Mohammed VI toonde zich zeer ingenomen met de Amerikaanse stap. Polisario betreurde die.

De Verenigde Naties lieten weten dat er niets verandert aan de status van het omstreden gebied.

De koning van Marokko heeft in een telefoongesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas gezegd achter een tweestatenoplossing te blijven staan. <