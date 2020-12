Amerikaan onder invloed werd invloedrijk

In de achttiende en negentiende eeuw werd door Amerikanen enorm veel alcohol gedronken. Gemiddeld dronken ze vier keer zoveel als de volwassen Nederlander nu, terwijl het hedendaagse drinkgedrag in Nederland al als problematisch wordt beschouwd. Het leidde in de Verenigde Staten tot de Drooglegging van 1920 tot 1933. Alcoholproductie en de verkoop en consumptie van drank waren toen in vrijwel alle staten verboden. Dat betekende niet dat er in die jaren niet gedronken werd. Sterker nog: de Italiaanse en Joodse maffia in Amerika doken in deze lucratieve handel en de illegale drankproductie draaide overuren.