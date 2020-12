Hugo de Jonge stopt per direct als lijsttrekker van het CDA

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stopt als lijsttrekker van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Zijn werk als coronaminister is te zwaar om het lijsttrekkerschap ernaast te kunnen doen, meldt de bewindsman in een verklaring op sociale media.

Den Haag

‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken’, schrijft Hugo de Jonge in een verklaring. ‘De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan. Dat combineren met het lijsttrekkerschap is niet goed mogelijk – hoezeer ik ook houd van de partij en het graag allebei had gedaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden. Dat is mij nu niet gegeven.’ De beslissing om te stoppen valt hem zwaar, aldus De Jonge. ‘Ik geloof in het verhaal en de kracht van de partij. Maar de aanpak van de coronacrisis gaat nu voor.’

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum betreurt het besluit van De Jonge. ‘Maar ik heb er tegelijkertijd oo..

