In het licht van wat Rosenmöller heeft gedaan, heeft Bouchallikht slechts pekelzonden begaan

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen begint met het bekendmaken van de kandidatenlijst. Partijen hopen kiezers te trekken met kandidaten die in de smaak vallen, omdat ze jong zijn, of vrouw, of allochtoon. De nummer 9 op de kandidatenlijst van GroenLinks, Kauthar Bouchallikht, is alle drie: een jonge vrouw van 26 met een Marokkaanse achtergrond. De commissie die de kandidatenlijst samenstelde, noemde Bouchallikht ‘een verbindende, stabiele en charmante idealist met lef’ en prees haar ‘weloverwogen activisme’.

De commissie vertelde niet dat ze vicevoorzitter was geweest van Femyso, een jongerenorganisatie die aan de Moslimbroederschap is gelieerd. De Moslimbroederschap is tegen gelijke rechten voor de vrouw en streeft naar een isla..

