De falende topbankier

strafbaar heeft gehandeld? Voor een rechtvaardig oordeel zijn enkele vervolgvragen nodig. Had de baas opdracht gegeven tot die strafbare zaken? Wist hij ervan? Had hij ervan kunnen weten? Had hij z’n medewerkers en bedrijfsprocessen onder controle? Heeft hij gedaan wat nodig en verplicht is om strafbare handelingen te blokkeren? Of vond hij het maken van winst zó belangrijk dat z'n mensen niet pietluttig deden over een verdachte maar lucratieve deal? En ten slotte: neemt hij de verantwoording, als duistere zaken aan het licht komen?

ING werd in 2018 betrapt op witwassen van zwart geld. Door falende controle van klanten, hun transacties en de herkomst van hun vermogens, konden criminelen hun kapitaal parkeren bij de Nederlandse afdeling van de internationale bank. Het Openbaar Ministerie trof daarop een schikking: ING betaalde 775 miljoen euro boete. Maar het OM zag de falende controle als een systeemfout waarvoor niemand persoonlijk strafbaar was. De controle was slecht geregeld, verdeeld over diverse afdelingen, en de bank was in permanente staat van reorganisatie. Maar slecht management is geen strafbaar feit, redeneerde het OM.