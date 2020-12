Er moet een ‘weerbericht’ komen voor onlineveiligheid en cyberaanvallen, zegt het CDA. De partij wil dat mensen en bedrijven zich bewuster worden van onlinegevaren, zeker als er bijvoorbeeld een golf van cyberaanvallen rondgaat. <

Grote steden: landelijke meldplicht discriminatie

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen een landelijke meldplicht voor discriminatie en racisme. Dat schrijven wethouders van deze steden in een gezamenlijke brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. ‘De Black Lives Matter-beweging vestigde eens en te meer de aandacht op het diep- en wijdverspreide probleem van racisme en discriminatie in onze maatschappij', laat de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga namens de G4..

