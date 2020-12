Inbreken tijdens feestdagen blijft populaire aangelegenheid

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek over 2019 van het Verbond voor Verzekeraars. De jaarwisseling is veruit het populairst onder inbrekers. De afgelopen vier jaar noteerden verzekeraars jaarlijks gemiddeld 694 claims rond de jaarwisseling. In 2019 lag dat aantal hoger en werd er 751 keer een inbraakclaim gemeld. Gekeken naar het aantal inbraken per 10.000 huishoudens zijn de problemen in Flevoland (100) het grootst en in Zeeland (42) het kleinst. Het totale aantal inbraakclaims daalt al jaren, maar lijkt voor het eerst te stagneren. Vergeleken met 2018 kregen de verzekeraars amper een procent minder meldingen binnen. Het Verbond van Verzekeraars verwacht over 2020 overigens een flinke daling in het aantal inbraakclaims, omdat Nederlanders d..

