'Coronatijd maakt jongeren eenzamer'

Het kabinet stelt ruim 58 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. 3,5 miljoen daarvan gaat naar de mentale ondersteuning van jongeren. Join us, een organisatie die eenzaamheid onder jongeren wil bestrijden, krijgt een deel van die overheidssteun. Lies van Lokven (24) is jongerenwerker bij Join us in Den Bosch.

Den Bosch

Hoe voelen jongeren zich in coronatijd?

Lies van Lokven: ‘Corona vermindert voor jongeren helaas de mogelijkheden tot sociaal contact. Zo was er een poosje geleden een meisje dat zich graag bij ons wilde aansluiten, maar dat niet kon omdat ze aan de beterende hand was na een heftige ziekte en geen risico’s kon lopen. Dat meisje zit eigenlijk al een halfjaar in quarantaine. Ook zien we dat binnen jongerengroepen erg weinig activiteiten kunnen worden ondernomen om vriendschappen te verbeteren. Dat is wel jammer. Gelukkig is door corona eenzaamheid wel meer bespreekbaar geworden, omdat veel meer mensen het herkennen.’

Is de eenzaamheid onder jongeren groter geworden?

‘Dat vind ik lastig, aangezien we als Join u..

