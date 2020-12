Al Gore wekte bezorgdheid Cox

Het is geen alledaags tafereel, een advocaat die het in de rechtszaal te kwaad krijgt, maar vorige week gebeurde dat op de eerste dag van de klimaatzaak die Milieudefensie aanspande tegen Shell.

Advocaat Roger Cox in de rechtbank in Den Haag waar Milieudefensie samen met zes andere organisaties een zaak heeft aangespannen tegen Royal Dutch Shell.

Den Haag

Roger Cox (52), de advocaat van Milieudefensie, houdt een lang betoog waarin hij stelt dat Shell moet ingrijpen, nu moet ingrijpen, omdat het anders te laat zal blijken. Als beleidswijzigingen bij Shell te lang op zich laten wachten, zegt Cox, is de hoeveelheid CO 2 in de lucht te sterk gestegen om het tij nog te kunnen keren.

‘Er komt geen ander of beter moment meer’, houdt hij de rechter voor. ‘Als de politiek maar moeilijk in staat blijkt deze zaken snel te reguleren, en als de rechtbank het ook niet doet, wie beschermt dan nog de burger tegen de gevolgen van de klimaatverandering? Wie beschermt dan de armsten in de wereld?’

Dan valt hij even stil, neemt een slok water, en nog een, en ploegt zich dan met l..

