Trending trefwoord: wat is een lockdown?

Wat is een lockdown? Waarom hamsteren we wc-papier? Hoe maak je een mondkapje? Die vragen hebben Nederland het afgelopen jaar veel beziggehouden, blijkt uit het overzicht van zoekopdrachten in Google. Het bedrijf publiceerde woensdag zijn ‘Year in Search’. Bij dat jaaroverzicht kijkt Google niet naar de meest uitgevoerde zoekopdrachten, maar naar de opdrachten waar een grote stijging te zien is. De ‘trending' trefwoorden hebben te maken met de corona-uitbraak. De snelst gestegen term is ‘coronavirus', gevolgd door ‘RIVM'. In de top tien staan verder ‘coronavirus Nederland' en ‘coronadashboard'. <