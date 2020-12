‘Kindervuurwerk’ is voor het eerst in jaren plasticvrij

Purmerend

Beide milieuactivisten strijden sinds eind 2019 tegen de verkoop van milieuvervuilend kindervuurwerk. Zij gaven hun actie de naam Operatie Knetterbal, want vooral de plastic knetterbal was hun een doorn in het oog. Deze vuurwerkballetjes knetteren én versplinteren als je ze afsteekt. De knetterballen vallen onder het ‘categorie-1-vuurwerk’ dat het hele jaar door verkocht mag worden. Het gaat bijvoorbeeld ook om sterretjes, fonteintjes en grondbloemen. Het wordt ook wel kindervuurwerk genoemd, al moet je twaalf jaar of ouder zijn om het zelf te mogen kopen. ‘Juist dit lichte siervuurwerk bevat sinds een jaar of tien vaak plastic’, zegt Dirk Groot. ‘Ik vind op straat het hele jaar door nog de plastic voetjes van vuurspugers terug.’

Op..

