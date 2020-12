De kleine, zelfstandige winkelier heeft een sociale functie en de gunfactor

’In coronatijd moeten alle zeilen worden bijgezet’, zegt Zwiertje Nagelhout van Klompenwinkel en Snackbar Nagelhout in Hattemerbroek. Maar ze merkt ook dat klanten haar juist nu omzet gunnen. Nagelhout is een van de tachtig zelfstandige winkeliers in het boek Een goeie zaak.

De kracht van de zelfstandige winkelier is zijn sociale betrokkenheid, ontdekten fotograaf Joost Hoving en journalist Rianne van der Molen de afgelopen twee jaar bij het maken van een serie foto’s van zelfstandige winkeliers voor de AD-rubriek ‘Goeie zaak’. Een selectie van de foto’s is nu gebundeld in Een goeie zaak, dat vanaf vrijdag te koop is.

Veel van de foto’s die in het boek staan werden gemaakt voordat Nederland in maart in een lockdown ging en veel ondernemers het moeilijk kregen. De foto van Zwiertje Nagelhout van Klompenwinkel en Snackbar Nagelhout in Hattemerbroek werd bijvoorbeeld in januari 2020 geschoten. Het klompenwinkeltje, waar ook streekproducten en ouderwetse schoonmaakspullen verkocht worden, is niet groot...

