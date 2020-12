FNV tekent cao voor winkelpersoneel niet

Zeist

Vier vakbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao voor winkelmedewerkers. De overeenkomst gaat gelden voor ruim 170.000 medewerkers in de non-foodsector. De grootste vakbond van Nederland, FNV, is erg kritisch over de afspraken en zette geen handtekening onder het akkoord. In de nieuwe cao Retail Non-Food, die van 1 januari tot 1 juli 2022 loopt, is afgesproken dat de lonen twee keer per jaar met hetzelfde percentage stijgen als het wettelijk minimumloon. FNV vindt het akkoord onaanvaardbaar, vanwege de ‘zeer minimale' verhoging van de lonen, die volgens de bond teniet wordt gedaan doordat de pensioenen duurder worden. <