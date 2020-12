Den Haag

De traditionele Nieuwjaarsduik op 1 januari in Scheveningen gaat niet door vanwege corona. Er is wel een alternatief bedacht. Via de website nieuwjaarsduik.nl kunnen mensen twee blikken Noordzeewater bestellen. Hiermee kunnen ze op 1 januari om 12.00 uur coronaproof een eigen ‘Nieuwjaarsduik' nemen. <